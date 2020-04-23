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Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı

Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evlerinde olan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkon ve pencerelerini süsledi.

23.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:37
Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı
Bilecik 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evlerinde olan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkon ve pencerelerini süsledi.
Bahçelievler Mahallesinde yaşayan çocuklar, balkon ve pencerelere Türk bayrağı ve afişler astı.
Birbirlerine "23 Nisan kutlu olsun" diye seslenen çocuklara, çevrede yaşayan vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.
Mahalle sakini Harun Can, evde oldukları için buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Ama çocuklarımız evlerinde bu coşkuyu yaşamaya çalışıyor. Bu süslemeli kutlama çocuklarımızı mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Bilecik, Güncel, Haber
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