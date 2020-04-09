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Çocuklar 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarından uzak kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak.

09.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:37
Çocuklar 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarından uzak kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl uluslararası katılımlarla kutlayan TRT, yaşanan coşkuyu yeniden yaşatmak için 23 Nisan Şenliği yayınlarını bu yıla özel farklı bir formatta hazırladı.
TRT, bu yılki şenlik yayınında, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye 'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek.
23 Nisan Çocuk Şenliği'nin 42 yıllık serüveni ekrana gelecek
TRT'nin 42 yıldır yaptığı şenlik yayınlarının binlerce saatlik yayın bantları incelendi ve en özel sahnelerden oluşan bir kolaj yayını hazırlandı. Büyük küçük herkesin anılarında silinmez güzel izleri olan 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde bu yıl, 42 yıllık serüvende nostaljik bir yolculuk yaşanacak.
TRT'nin 42'ncisini düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği yayınları ile evler daha da şenlenecek. TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti. TRT'nin 23 Nisan Kampanyasına dizi, sinema, müzik ve spor dünyasından ünlü isimler de katıldı.
Bütün çocuklar TRT ekranlarında buluşacak
Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT ekranlarından izleyecek.
23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. Videolarını gönderen çocuklara teşekkür belgesi gönderilecek.
TRT ayrıca çocukların ve ailelerin video çekerken dikkat etmesi gereken hususları ve katılım şartlarını "www.trt23Nisan.com" adresine yayınladı.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Güncel
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