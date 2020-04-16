Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çocuklar 23 Nisan'ı balkondan şiirler okuyup, dans ederek kutlayacaklar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı bir apartmanda oturan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi.

16.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:15
Çocuklar 23 Nisan'ı balkondan şiirler okuyup, dans ederek kutlayacaklar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı bir apartmanda oturan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi. Apartmanda yaşayan çocuklar bayram günü İstiklal Marşı'nın okuduktan sonra balkonda şiirler, şarkılar söyleyip, dans ederek bayramlarını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Gerzele Mahallesi Geriz Caddesinde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşayan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutlamaya karar verdi. 5 katlı apartmanın bütün dairelerinde yaşayan 10 çocuk aileleriyle birlikte afişlere 23 Nisan için yazılar yazdı, bayraklar ve balonlar hazırladı. Daha sonra hazırlanan afişler, bayrak ve balonlarla balkonlar bayram için süslendi. En üstteki balkona '100. Yıl' yazılırken aşağıya doğru bütün balkonlara parçalar halinde '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' afişleri asıldı. Apartmanda yaşayan çocuklar bayramlık kıyafetlerini giyerek balkonlara çıkıp, 23 Nisan'ı beklemeye başladı. Apartmanda yaşayan çocukların bayram coşkusuna diğer apartmanlarda yaşayanlarda ortak oluyor.

BAYRAMI BALKONDA KUTLAYACAKLAR

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları yasak olan çocuklar 23 Nisan günü, balkonlarına çıkıp, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şiirler ve şarkılar söyleyerek dans edip, bayramı kutlayacaklarını söylediler. Apartmanın ikinci katında yaşayan Egemen Güneş ise 23 Nisan için yazdığı şiiri okuyup bayram günü için hazırlık yaptı. 7 yaşındaki Mehmet Çınar Cerit, koronavirüs salgını nedeniyle bayramı evden kutlayacaklarını belirtip, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın hastalık olmasaydı okulda kutlayacaktık. Hastalık nedeniyle evden çıkamıyoruz. 23 Nisan'ı balkonlarımızdan da olsa kutlayacağız" dedi.

Ağabeyi 15 yaşındaki Süleyman Cerit de "Çocuk bayramımızı evden kutlayacağız, koronavirüs buna engel değil. Balkonlara süslemeleri yaparken çok mutlu olduk. Biz çocuklar 23 Nisan'ı her türlü kutlarız. Bugünler geçecek ve bayramımızı daha güzel kutlayacağız" dedi. 7 yaşındaki Mehmet Yağız Ercan da "Evden çıkamadığımız bu günlerde yaptığımız bu etkinlik diğer çocuklara moral olsun. Atatürk'ü seviyorum, bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

8 yaşındaki Barış Manaz ise, "Bayramımızı hastalık nedeniyle okullar tatil olunca evden kutlayacağız. Bizim de evden dışarı çıkmamız yasak. Biz de çareyi balkonları süslemekte bulduk. Balkonlarda şiirler okuyup, dans ederek bayramı kutlayacağız" dedi. Ablası 14 yaşındaki Neşe Manaz da şunları söyledi:

"Koronavirüs salgınından önce okulda yapmayı planladığımız her şeyi evden yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin evde kaldığı bu süre içinde tüm çocuklar balkonlarını süsleyip, bayramı kutlayabilir. Bizde balkonda bayramı coşkuyla kutlayacağız."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, 23 Nisan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Haberler ›› Güncel ››Çocuklar 23 Nisan'ı balkondan şiirler okuyup, dans ederek kutlayacaklar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:45: MSB'den 'Sevdamız milletimize' notuyla asker paylaşımı - Haber 16:45: Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı - Haber 16:44: Şemdinli'de hayvanlar unutulmadı - Haber 16:44: Kuzey Makedonya'da OHAL 30 gün uzatıldı - Haber 16:44: Bursa'da 3 apartman karantinada - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber