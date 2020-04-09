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Çocuklar 23 Nisan'ı kendi eserleriyle Dergilik'te kutluyor

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel bir dergi ile kutluyor.

09.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:07
Çocuklar 23 Nisan'ı kendi eserleriyle Dergilik'te kutluyor
Dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel bir dergi ile kutluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılında yayımlanacak 23 Nisan Özel dergisinde, her çocuk resimlerini ve yazılarını tüm Türkiye ile paylaşabilecek.

Türkiye'nin en çok okunan dijital yayın platformlarından biri olan Dergilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturacak. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli gün, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuğun resim, şiir ve kompozisyonlarıyla güzel bir anıya dönüşecek. 23 Nisan Özel dergisinin Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak okunabileceği açıklandı.

Her yıl Turkcell çalışanlarının çocuklarıyla hazırlanan 23 Nisan dergisi bu yıl Türkiye'nin tüm çocuklarının katılımıyla özel bir anlam kazanacak. Miniklerin üretici yanlarını ve sınırsız hayal dünyalarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu proje ile 23 Nisan'a dair resimler, şiirler ve kompozisyonlar Dergilik kullanıcılarına sunulacak. Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde, çocuklarına güzel bir hediye vermek isteyen ebeveynler, bu proje sayesinde çocuklarının yeteneklerini değerlendirebilecek ve yıllarca saklayabilecekleri bu dergiyle özel bir anıya sahip olacak.

Tüm operatör kullanıcılarının, çocukları adına 16 Nisan'a kadar dergilik23nisan.com web sitesinden başvuru yapabileceği belirtildi. 23 Nisan'da yayına alınacak olan derginin, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebileceği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Ekonomi
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