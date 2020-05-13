Çocuklar akın etti, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Çocuklar akın etti, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
13.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:10
Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Tıklım tıklım dolan parklarda maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar verilen izinle 40 gün sonra dışarı çıktı. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte yeşil alanlara akın etti. Tıklım tıklım dolan parklarda uzun süre sonra dışarıya çıkan çocuklar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Bazı duyarlı ailelerin maske takıp sosyal mesafe kuralına göre parkta oturdukları görülürken, havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar paklarda koştu ve arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne akın eden çocuklar ve ailelerinin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Denizli’nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Türkiye’de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu’nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı Haber
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Haberler››Güncel››Çocuklar akın etti, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından Pompeo'ya "ilhak" uyarısı - Haber 16:50: Palandöken Belediyesinden esnafa destek - Haber 16:49: Vali Bilmez'den Engelliler Haftası mesajı - Haber 16:49: Sungurlu'da çeltik ekimi başladı - Haber 16:49: PTT'den Patara Yılı'na özel posta pulları - Haber 16:38: Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı - Haber 16:24: Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin 16:05: Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:02: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi - Haberler