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Çocuklar ameliyata "güle oynaya" gidiyor

Düzce'de başlatılan proje sayesinde ameliyata girecek olan çocuklar sedye yerine akülü araba ile ameliyata giriyor.

25.09.2019 17:24Çocuklar ameliyata
Düzce'de başlatılan proje sayesinde ameliyata girecek olan çocuklar sedye yerine akülü araba ile ameliyata giriyor.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde çocukların ameliyat korkularını yenmeleri ve ameliyathaneye eğlenerek gitmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.
Akülü araba uygulamasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticilerinin katkılarıyla Çocuk Cerrahi Servisinde kullanılmak üzere iki adet akülü araç bağışında bulunulduğu ve çocuk hastaların ameliyathaneye götürülme işlemini eğlenceli ve keyifli hale getirip, onların korkularını yenmelerinin hedeflendiği aktarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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