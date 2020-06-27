Çocuklar ateşle oynadı, tek katlı ev kül oldu
Hatay'da 2 çocuğun boş arazide çıkardığı yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
27.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:41
Yangın, Kırıkhan ilçesindeki İskenderun Caddesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocukların boş arsadaki otları ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yangın, boş arazideki tek katlı eve sıçrayarak büyürken alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Ancak evin büyük kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
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