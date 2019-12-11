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Çocuklar atölye çalışmasıyla Göbeklitepe'yi tanıyacak

Geçen yıl UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve "tarihin başladığı yer olarak kabul edilen" Göbeklitepe, atölye çalışmasıyla çocuklara anlatılacak.

11.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:42Çocuklar atölye çalışmasıyla Göbeklitepe'yi tanıyacak
Geçen yıl UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve "tarihin başladığı yer olarak kabul edilen" , atölye çalışmasıyla çocuklara anlatılacak.
Çocukların sanatla büyümeleri amacıyla çeşitli etkinliklere imza atan Açık Diyalog İstanbul kapsamında, 14 'ta Göbeklitepe Atölyesi düzenlenecek.
Begüm Çalışkan'ın eğitmenliğini üstlendiği atölyede, çocuklar, Göbeklitepe'de incelenen yapı ve eserler üzerine çalışacaklar.
Aynı zamanda atölyede minik katılımcılar, Göbeklitepe'nin tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışma yapma imkanı bulacaklar.

Göbeklitepe, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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