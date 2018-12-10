Çocuklar atölyelerde hem eğlendiler hem ürettiler

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:24



10 Aralık 2018 Pazartesi 18:24

Çocuklar atölyelerde hem eğlendiler hem ürettilerBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Devlet Tiyatroları eğitmenlerinin desteği ile Kültür Merkezi'nde açılan çalışma atölyelerinde eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde "Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir" sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri kapsamında Devlet Tiyatroları eğitmenlerinin desteği ile resim, çamur ve şapka atölyeleri düzenlendi. Çocukların hayal güçlerini artırmak ve sanat dallarını tanıtmak amacı ile düzenlenen atölyelerde çocuklar gün boyu hem eğlendiler hem de ürettiler. Öğrenciler atölye çalışmasının sonunda meydana getirdikleri ürünleri büyük bir mutlulukla sergilediler. Atölye çalışmalarını Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Eğitmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı, öğrencilerle de görüşerek sohbet etti. Başkan Bakıcı atölye çalışmaları ile ilgili olarak "Devlet Tiyatroları eğitmenlerinin desteğiyle Kültür Merkezimizde açtığımız resim, çamur ve şapka atölyelerimizdeki öğrencilerimizi ziyaret ettik, ortaya çıkardıkları güzel ürünleri gördük. Ürün meydana getirmenin mutluluğu çocuklarımızın cesaretini arttırıyor" dedi.Daha sonra yapılan çocuk atölyeleri hakkında bilgi veren dekor sanatçısı İlhan Ateş "Bugün burada Bozüyük Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. Metristepe Tiyatro Festivali kapsamında, Devlet Tiyatroları olarak burada bulunmaktayız. Yaklaşık 5 çalışma atölyemiz var. Bunlar sırası ile çamur atölyesi, kağıt atölyesi, şapka atölyesi, realizasyon teknikleri ve resim teknikleri atölyesi olarak buradayız. Yaklaşık sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 saat süren seanslarımız var. İki gün sürecek olan etkinlik süresince arkadaşlarımız kendi becerilerini ortaya koyacaklar, keyifli dakikalar geçirip güzel işler yapmaları için buradayız. Bu tarz etkinlik ve organizasyonları çocuklar çok seviyor. Kendilerini geliştirmeleri için katkıda bulunuyoruz. Daha da gelişerek daha güzel çalışmalar ile birlikte olmak dileğiyle inşallah" ifadelerini kullandı.