Çocuklar babalarıyla sahneye çıktı

Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Babalar Günü'nde "Babam ile Sahnedeyim" ses yarışması düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda babalar ile çocukları sahnede birlikte şarkı ve türkü söyleyerek, maharetlerini sergiledi. 8-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı "Babam ile Sahnedeyim" programında 10 baba ile 10 çocuk kıyasıya yarıştı. Babası Adem Kaşkaya ile sahne alan Kerim Kaşkaya ise programın onur konuğu oldu.

Aile kavramının daha güçlü kılınması adına baba ile çocuklarının birlikte vakit geçirecekleri eğlenceli program yoğun ilgi gördü.

Programın sonunda konuşan Vali Salih Ayhan, ocak ayı itibariyle başlayan ve birbirinden farklı pek çok programın bugüne kadar yer aldığı 100. yıl etkinliklerinin kültürden sanata, tarihten turizme, spordan sosyal içerikli programlara kadar ulusal ve uluslararası alanda devam edeceğini belirterek, Babalar Günü'ne özel hazırlanan yarışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Yarışmacıların sahnede gösterdikleri öz güvene teşekkür eden Ayhan, babaların çocuklarına unutamayacağı bir anı bıraktığını aktardı.

Doğru bir ilişki kurabilmek için baba ve çocuğun kaliteli zaman geçirmesinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Ancak çocuğun bu önemli ihtiyacını giderirken bahsedilen durum birlikte televizyon seyretmek ya da telefonla uğraşmak değildir. Bizler 100. yıl etkinliklerinde çocukların sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde ebeveynleri ile birlikte yeralmasını önemseyip bazı faaliyetlerle, dijital bağımlılıktan uzak kalmasını da amaçladık. Bu doğrultuda birçok etkinlik planladık. Bunlardan bazıları da tiyatro, konferans, konser, sohbet, gezi, maç gibi faaliyetlerdi. Bundan sonra da çocukların ebeveynleri ile yer alabileceği birbirinden değerli etkinliklerimiz sürecek. Herkesin 100. yıl coşkusunu yaşamasını istiyoruz."

Program, yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA