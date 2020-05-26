Çocuklar bayramda "mobil" palyaço gösterileriyle güldü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukların yüzünü, tur otobüsüyle düzenlediği mobil palyaço gösterileriyle güldürdü.

26.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:18

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukların yüzünü, tur otobüsüyle düzenlediği mobil palyaço gösterileriyle güldürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan çocuklara, bayram sevincini yaşatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi Palyaço ekibi, tur otobüsüyle şehrin cadde ve sokaklarını dolaştı.

Bayram boyunca farklı rotalarda gezen üstü açık tur otobüsünde gerçekleştirilen gösterilerle palyaçolar, kendilerini balkon ve pencerelerinden seyreden çocukların yüzünü güldürdü.

Palyaçoların, ilerleyen günlerde kentin tüm noktalarında farklı etkinlikler yapması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan çocuklara moral vermek için yaptıkları etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Çocuklar bayramda ’mobil’ palyaço gösterileriyle güldü

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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