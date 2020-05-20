ÇOCUKLAR BEBEK PARKI’NDA GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile ikinci defa sokağa çıkıp güneşli havanın tadını çıkardılar.

Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan'dan beri 20 yaş altındaki çocukların sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altı sokağa kısıtlaması hakkında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda bugün ikinci defa 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile sokağa çıkmayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, sokağa çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı. Anne ve babaları ile birlikte sokağa çıkan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, Bebek Parkı'nda eğlenmenin tadını çıkardı.

Bebek Parkı'na çocukları ile birlikte gelen Ali Nasuh Mahruki "Bugün çarşı iznimiz var bizler de fırsattan istifade parka geldik. Çocuklarla birlikte parkta oyalandık, ağaçlara tırmandık. Çocuklara doğayı gösterdik sevdirdik, açık havanın ve güneşin enerjisinden faydalanıyoruz" diye konuştu.