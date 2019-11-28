Haberler » Güncel » Çocuklar bu fuarı çok sevdi - Haber

Çocuklar bu fuarı çok sevdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğunun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor.

28.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:11Çocuklar bu fuarı çok sevdi
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğunun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Hafta içi öğrencilere yönelik programların düzenlediği kitap fuarında bu kez çocuk gülücükleri hakim oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 50'si yerel olmak üzere 200'e yakın şair-yazarın ve 160 yayın evinin katılımıyla düzenlediği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na katılım sürüyor. Hafta sonu çevre illerden ailelerin akın ettiği fuarda hafta içi günlerde de öğrencilere yönelik gezi programları düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde fuarı gezen çocuklar ilgi duydukları kitaplara yönelirken, kimi öğrenciler de daha önceden aileleri ile geldiği fuarı arkadaşlarına tanıttı. Kitap okumaya yönelik sevgilerini aktaran Şanlıurfalı çocuklar, "Kitap okumak bizim dünyamızı geliştiriyor. Bu fuarda da istediğimiz kitapları bulabildik. Çok güzel bir program oldu bizim için. Tüm Şanlıurfalı çocukların da bu fuarı mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 1 Aralık'a kadar her gün farklı okur yazar buluşmaları ve söyleşilerle devam edecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 DHA YURT BÜLTENİ - 19
16:06 AK Parti'li Kandemir, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi (2)
16:06 Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis
16:06 Jandarmadan helikopterli kaçak hafriyat denetimi
16:01 Gelişmiş ordular, sosyal medya uygulamaları ve yazılımlara savaş açtı
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
12:05 Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:09:44