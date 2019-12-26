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Çocuklar bu oyunu çok sevecek

Nevşehir'de birçok ünlü oyunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Nevşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı. Gittiği tüm şehirlerde büyük ilgi gören ödüllü çocuk oyunu 'Benim Güzel Pabuçlarım', 28 Aralık'ta Nevşehirli çocuklar için ücretsiz sahnelenecek.

26.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:44 Çocuklar bu oyunu çok sevecek

Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nü alan, aynı zamanda Kültür Bakanlığı Yayınları tarafından kitap olarak da basılan ve bir bölümü ilköğretim Türkçe dersi kitaplarında 'örnek metin' olarak okutulan Tiyatro Yeniden'in 'Benim Güzel Pabuçlarım' adlı oyunu 'de çocuklarla buluşacak.

Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği tek perdelik müzikli çocuk oyunu 28 2019 Cumartesi günü, 4 seans olarak Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Renkli, eğlendirici, müzikli palyaço şovlarıyla ve şarkılarla görsel bir şölene dönüşen ve Çağlar Tüfekçi, Öze Solak Altun, Emre Işındağ, Şebnem Mazak Dirikolu, Bertan Dirikolu ve Tara Haçikoğlu'nun rol aldığı oyunun konusu kısaca şöyle:

"Günün birinde, sirke bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlayan palyaço, girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder."


Yavuz Altun, Nevşehir, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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