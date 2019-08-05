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Çocuklar bu şenlikte doyasıya eğlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Bilgievleri Çocuk Şenliği'nde birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlenecek.

05.08.2019 13:11 Çocuklar bu şenlikte doyasıya eğlenecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Bilgievleri Çocuk Şenliği'nde birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, yaz programlarının sona ermesiyle çocuk şenliği programı düzenleyecek. Bu yıl 3.'sü düzenlenecek şenlikte, birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek.8 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 ile 20.30 arası Sekapark Uçurtma Tepesi'nde yapılacak olan Bilgievleri Çocuk Şenliği'nde eğlenceli ve öğretici atölyelerin yanı sıra oyun grupları ve birçok sürpriz etkinlik bulunacak. Çocuklar ahşap atölyesi, el sanatları atölyesi, robotik atölyesi, Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi gibi atölyeler de yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşayacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam

Kaynak: İHA

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