Kaynak: AA

Suriye'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hayata geçirilen "Çocuklar Camide Buluşuyor" programı kapsamında Kur'an okumayı öğrenen bin 500 çocuk ödüllendirildi.Vakfın Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen "Çocuklar Camide Buluşuyor" programını Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde de gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, Bab, Dabık, Ahtarin, İhtimlat ve Azez'deki kamplarda uygulanan "Çocuklar Camide Buluşuyor" programıyla yarıyıl tatilinde Bakara Suresi'ni ezberleyen ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen bin 500 çocuğa çeşitli hediyeler dağıtıldığı bildirildi.Program sayesinde çocukların dinlerini daha iyi öğrenme ve yaşama imkanı bulduğu aktarılan açıklamada, Suriye'de yerel meclislerle birlikte bu tür organizasyonların artırılacağı vurgulandı.