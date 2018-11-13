Çocuklar Çevre Bilincini Tiyatroyla Öğreniyor

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik çevre bilinci eğitimini içeren çocuk tiyatrosu düzenleniyor.
Okullarda çocuklara temiz bir çevrenin önemi anlatmak için çevre bilinci eğitimleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez tiyatro oyunu ile çocuklara çevreye saygı ve korumaya yönelik bilinçlendirme sağlıyor. Bu kapsamda çocukların çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün önemini kavrayabilmesi için okullarda tiyatro gösterimi düzenleniliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halil Kırmızı, yaptığı açıklamada, yaşanılabilir bir dünya için temizliğin ve çevre bilincininin önemli olduğunu kaydetti.
Atık pil, yağ, diğer geri dönüşüm ürünlerinin belediye ekipleri tarafından toplandığını anımsatan Kırmızı, tiyatro oyunlarıyla çocukların çevreyi ve doğayı koruma bilinci edinmesi, geri dönüşüm ve atık toplama faaliyetlerine katılması, çevre duyarlılığının toplumda yaygınlaşmasını hedeflendiklerini kaydetti.
Kırmızı, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Büyükşehirle Okulum Daha Güzel' sloganıyla her hafta bir okulda boyama etkinliği düzenlediğini sözlerine ekledi.
Şanlıurfa