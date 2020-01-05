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Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk'la öğreniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor.

05.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:30 Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk'la öğreniyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda İlkokulu, Necdet Islar İlkokulu ve Mustafa Kemal Paşa ilkokulunda gerçekleştirilen çevre eğitimleriyle 255 öğrenciye çevre bilinci kazandırıldı. Tomurcuk tarafından verilen eğitimlerde minik öğrencilerin çevre bilincini eğlenirken öğrenmesi sağlandı. Eğitimlerini tamamladıklarına dair sertifikalarını alan çocuklar Tomurcuk'la hatıra fotoğrafı çekildi. Artık çevre bilincinin farkına varan ve bu konuda eğitimli olan öğrencilere ise Tomurcuk tarafından hediyeler verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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