Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Çocukların parkta eğlenmesi Çocuğunu dışarı çıkaran bir baba ile röportaj Oyun gruplarında oynayan çocuklar Kaydıraktan kayan çocuklar Salıncakta sallanan çocuklar Çocuklardan Tuana Uygur ile röportaj Çocuğunu dışarı çıkaran Dilber Kan ile röportaj MUŞ - Yeni tip koronavirüs salgını...

27.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:39
Çocukların parkta eğlenmesi
Çocuğunu dışarı çıkaran bir baba ile röportaj
Oyun gruplarında oynayan çocuklar
Kaydıraktan kayan çocuklar
Salıncakta sallanan çocuklar
Çocuklardan Tuana Uygur ile röportaj
Çocuğunu dışarı çıkaran Dilber Kan ile röportaj
MUŞ - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik kapsamında sokağa çıktı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.
Muş'ta sokağa çıkan çocuklar evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince zaman geçirdi.
Çocuğunu eğlenmesi için parka getirdiğini belirten Dilber Kan, ellerinden geldiğince sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştıklarını söyledi. Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Kaynak: AA

Etiketler: Muş, Güncel, Haber

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