Çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti.

27.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:01
Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti.
Samsun'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları, yeşil alanları ve sahil yolunu doldurdu.
Atakum sahilinde park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar uçurtma uçurup kumda oynayarak eğlendi.
Polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan aileleri ikaz etti. Çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz, Samsun, Güncel, Haber

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