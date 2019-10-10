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Çocuklar doyasıya eğlenecek

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü "Çocuk Şenliği" 12 Ekim Cumartesi günü Kapalı Pazaryeri Çocuk Kulübü atölyelerinde düzenlenecek.

10.10.2019 15:24Çocuklar doyasıya eğlenecek
Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü "Çocuk Şenliği" 12 Ekim Cumartesi günü Kapalı Pazaryeri Çocuk Kulübü atölyelerinde düzenlenecek.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde hazırlanan organizasyonda kurslarda eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergileyecek. Yaklaşık bir aydır çeşitli branşlarda eğitim alan 7-14 yaş aralığındaki kursiyerler ve şenliğe gelen çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinler düzenlenecek. Şenlik kapsamında aileler ve çocuklar için hazırlanan programda görsel sanatlar atölyesinde ahşap kuş kafesi boyama, tasarım atölyesinde origami yapımı, mutfak atölyesinde kurabiye yapımı, fen atölyesinde slime yapımı, denge oyunları, çuval yarışı, parkur yarışı, ayakta top çevrime yarışı, karaoke etkinlikleri ile şeker ve patlamış mısır ikramı olacak. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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