Çocuklar Duymasın'da Bir İlke İmza Atılarak 'Uzlaştırma', Kamuoyuna Tanıtıldı

Adalet Bakanlığı temsilcileri, uzlaştırma ve arabuluculuğun etkinliğinin artırılması ve tanıtılması amacıyla geçtiğimiz günlerde yapımcılarla bir araya gelmişti. Bakanlık yetkilileri, yapımcılardan, yargıda alternatif çözüm yolları olan 'uzlaştırma' ve 'arabuluculuğun', diziler aracılığıyla ekranlarda anlatılmasını istemişti.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'A 'UZLAŞTIRMA' TANITILDI

Bakanlığın bu çağrısına ilk yanıt, yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Kanal D'nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın'dan geldi. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde 'çaycı Hüseyin', kavgada yaraladığı 'Fazlı' isimli kişi ile adliyelik oluyor. Fazlı, Hüseyin hakkında savcılığa şikayetçi oluyor. Araya, savcılık tarafından atanan uzlaştırmacı giriyor.

TARAFLAR UZLAŞINCA DOSYA RAFA KALKTI

Uzlaştırmacı iki tarafı aynı masada bir araya getiriyor. Fazlı, Hüseyin'in park ve bahçelere ait parklarda 10 gün boyunca günde 3 saat temizlik yapması ve 250 ağaç fidanı dikmesi halinde uzlaşabileceğini söylüyor. Mizahi bir dille anlatılan uzlaştırma, kısa süren pazarlık sonunda Hüseyin'in, Fazlı'nın isteklerini yerine getirmeyi kabul etmesiyle sağlanıyor. İkili el sıkışarak, uzlaşırken, dosya da savcılık tarafından rafa kaldırılıyor.