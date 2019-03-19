Çocuklar Duymasın'da Sürpriz Gelişme! Saplantılı Aşık Tutku, Diziye Geriye Dönüyor

Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın'ın 73. yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak. Gülin İyigün'ün canlandırdığı Tutku, bir yıl önce Haluk ve Meltem'in hayatından çıkmıştı. Haluk ve Meltem'in yuvasını dağıtma noktasına getiren Tutku yeni bölümde geri dönüyor.

YENİ BÖLÜMDE GERİ DÖNÜYOR

Kanal D'nin yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği Çocuklar Duymasın'ın 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide daha önce Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün, yeni bölümde geri dönüyor. Haluk'a saplantılı bir şekilde aşık olan ve bir yıl önce Haluk ve Meltem'in hayatından çıkan Tutku, hiç beklenmedik bir anda karşılarına çıkar.

NE AMAÇLA DÖNDÜĞÜ MERAK KONUSU

Zamanında derin bir aşkla Haluk'a bağlı olan Tutku'nun ne amaçla döndüğü merak konusudur. Emin olunan tek bir şey vardır. Ne istese elde etmeyi başarmış bu kadın, artık daha güçlüdür. Ve yaşanan onca şeyden sonra döndüyse çok büyük bir nedeni vardır.