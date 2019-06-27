Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!

Ekranlara veda eden Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç karakterini canlandıran Baran Erdoğan, son fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı.

"TOPRAK ALDIĞINI GERİ VERMİYOR"

Instagram hesabından kaslı vücudunu sergileyen Baran Erdoğan fotoğrafa, "Yağmur olsan, binlerce damla arasından bulur tutardım seni. Çünkü korkarım; toprak aldığını vermiyor geri...' Cemal Süreya." notunu ekledi.

MEHMET BARAN ERDOĞAN KİMDİR?

Mehmet Baran Erdoğan 1986 yılında Ankara 'da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitmini Çankaya İlköğretim Okulu'nda, Ortaokulu Yüce Koleji'nde, Liseyi de Özel Ankara Fen Lisesi'nde tamamlamış ve daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Sonraki yıllarda oyunculuğa adım atacak olan Erdoğan, 2009-2010 yılları arası Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde"Ankara' da Akşam Okulu" ve "Actor Studio" adlı eğitim programlarını bitirdi.

Ankara Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 3 çocuk oyununda ve 1 büyük oyununda rol aldı. 2010-2011 eğitim yılı içinde Maltepe Üniversitesi 'nde Radyo,Tv ve Sinema Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2010-2012 yılları arasında Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı. Son dönemde İstanbul Kumpanyası adlı özel tiyatroda oyuncu ve kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 2018 yılına gelindiğinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç (Furkan) karakteri ile seyirci karşısına çıktı.