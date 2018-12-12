Çocuklar Eğlendi, Veliler Bir Araya Geldi

Minik öğrenciler de Oyun Sokağı Atölyesi'nde gönüllerince eğlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrencilerin velilerinin de katılım sağladığı kahvaltı programı düzenlendi. Minik öğrenciler de Oyun Sokağı Atölyesi'nde gönüllerince eğlendi. Öğrencilerin gelişim aşamalarında kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlendiğini belirten Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, "Kahvaltı programımızda öğrencilerimizin velileri ile buluşuyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Velilerimizle kaynaşma adına bu tür etkinliklerimizi düzenlerken, öğrencilerimiz de eğlenceli ve farklı bir gün geçirmiş oluyorlar" dedi.