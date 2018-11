Çocuklar Eğlenerek Haklarını Öğrendiler

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:35



20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneği işbirliğinde Espark AVM'de bir etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında açılan stantta çocuk hakları konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Çocukların haklarıyla ilgili boyama ve küçük yaş grupları ile de oyun hamuru etkinliği yapıldı. Çocuklara oyun oynarken hakları konusunda bilgiler verilirken, çocuklar stantta hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinlikten yaklaşık bin çocuk faydalandı.Stantın açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, konuyla ilgili bir konuşma yaptı. Müdür Özen, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'dür. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklarımızın birtakım haklara sahip olduğunu onlara anlatmak ve hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak bunu yaparken de eğitici birtakım oyunlar oynamak üzere ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Eksi 25 Derneği ile birlikte böyle bir çalışmaya imza atıyoruz. Çocuklarımıza bir boyama etkinliğinin içerisinde haklarını anlatmak ve her masada görevli arkadaşlar aracılığıyla çocuk hakları konusunda bilgi verip onları bu konuda bilinçlendirmek, bilgilendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Dünyada yaşayan her çocuğun haklarını bilmek ve o haklarına sahip olma hakkı vardır. En önemli hak insan olma hakkıdır. Böylelikle bu insan olma hakkını çocuklarımıza anlatmayı hedefliyoruz. Bütün çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu.Eksi 25 Derneği Başkanı Burak Karakaya, geleneksel olarak her yıl Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde faaliyetler yürütmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Karakaya, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalandığı 20 Kasım'da dünyadaki tüm çocukların Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. - ESKİŞEHİR