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Çocuklar, eğlenirken öğrensin!

Henkel'in, çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için Türkiye'de Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği Keşif Dünyası, tüm küçükleri birbirinden keyifli deneyleri gerçekleştirmeye davet ediyor.

31.10.2019 10:27Çocuklar, eğlenirken öğrensin!

Minikler, Keşif Dünyası'nın Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Kampüsü'nde yer alan merkezinde, Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen bilim atölyelerinde keyifle çalışıyorlar. Çocukları bilim dünyasında yolculuğa çıkaran atölye çalışmaları, 8-10 yaş arası çocukların ücretsiz katılımı için tüm okulların başvurularına açık. Bu sayede her hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilen Keşif Dünyası bilim atölyesine küçüklerin katılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer veli iseniz öğretmeninize bilgi verip, okulunuzun da Keşif Dünyası'ndan yararlanmasına öncülük ederek gezici atölye çalışmalarından faydalanabilirsiniz.

Çocuklar, Keşif Dünyası'ndaki bilim atölyelerinde yapıştırma, yıkama, temizleme ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda ilk bilimsel deneylerine katılıyor. Üstelik deneylerde de araştırmalarını su, limon, yumurta kabuğu gibi doğal malzemeler üzerinde yapıyor.


Darüşşafaka, Maslak, Güncel

Kaynak: Bültenler

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