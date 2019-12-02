Çocuklar Fermante Ürünler Atölyesi'nde kendi turşularını yaptılar

Son olarak 5. sınıf öğrencilerine yönelik Anadolu Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Üyesi Dr. Osman Güldemir'in de katıldığı atölye ile çocuklara fermente ürünler konusunda bilgiler verildi.

Mikroorganizmalar, fermantasyon, fermente gıdaların yararları ve probiyotik gıdalar ile ilgili atölyede bilgilendirilen çocuklar, atölye kapsamında kendi turşularını yaptılar. Fermente gıdaların insan sağlığına büyük faydası olduğunu belirten Dr. Osman Güldemir, çocukların bu gıdaların faydalarını bilerek tüketmesinin önemli olduğunu ifade etti. Böyle bir atölye düzenlenmesine fırsat sağladıkları için Bilim Deney Merkezi yetkililerine teşekkür eden Güldemir, Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e kazandırdığı bu merkezin çocuklar için çok faydalı olduğunun altını çizdi.