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Çocuklar, Forum Mersin'de sokak hayvanları için barınak yaptı

MERSİN (İHA) – Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atarak, çocukların katılımıyla sokak hayvanları için atık malzemelerden barınak yapım atölyesi düzenledi.

07.10.2019 17:07Çocuklar, Forum Mersin'de sokak hayvanları için barınak yaptı
MERSİN (İHA) – Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atarak, çocukların katılımıyla sokak hayvanları için atık malzemelerden barınak yapım atölyesi düzenledi.

Çocuklar, hafta sonunda Forum Mersin'de hem eğlenceli hem anlamlı bir etkinliğe katıldı. Hayvanları Koruma Günü kapsamında, özel bir kolejle işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, sadık dostlar için Sanatçılar Meydanında barınak yaptı. Yaklaşan soğuk hava koşullarında sokakta yaşayan hayvanların en büyük ihtiyacı olan barınakların yapımına 150'den fazla çocuk katkıda bulundu.

Çocuklar, sahipsiz hayvanlar için atık malzemelerden hazırladıkları birbirinden sevimli barınakları etkinliğin ardından sokak hayvanlarına götürdü. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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