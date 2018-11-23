Çocuklar Geleneksel Sokak Oyunlarıyla Yarıştı

Malatya Battalgazi Atatürk
Ortaokulu tarafından geleneksel sokak oyunları yarışları düzenledi.
Battalgazi Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen yarışma 5 kategoride yapıldı. Topaç çevirme, tahta kaşıkta yumurta taşıma, çuval yarışı ve iğne iplik dalında yarışan öğrencilerin, birincilik için kıyasıya yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu.
Yarışmalar sonunda birincilere ödülleri, Okul Müdürü
Fahrettin Tunç tarafından verildi.
Tunç, ödül dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, okulun sadece dört duvarla çevreli bir alan olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Okul bir yaşam alanıdır. Biz de okulumuzu bir yaşam alanı, severek gelinen bir eğitim yuvası haline getirebilmek için tüm kadromuzla çalışmaktayız. Geleneksel sokak oyunları yarışları da bu anlamda yaptığımız güzel etkinliklerden birisi, yarışlarda dereceye giren öğrencilerimi tebrik eder başarılarının devamını dilerim."
Malatya,Battalgazi