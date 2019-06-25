25.06.2019 15:09
Haberler » Güncel » Haber

"Çocuklar, Gençler! On Beşliler Atalarının İzindeler" Projesi

"Çocuklar, Gençler! On Beşliler Atalarının İzindeler" Projesi

Tokat'ta, "Çocuklar, Gençler!

Tokat 'ta, "Çocuklar, Gençler! On Beşliler Atalarının İzindeler" Projesi kapsamında 74 öğrenci, İstanbul , Çanakkale ve Bursa 'ya götürüldü.
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuklar, Gençler! On Beşliler Atalarının İzindeler" Projesi kapsamında 74 öğrenci için gezi düzenledi.
Öğrenciler, 104 sene önce Tokat'tan vatan müdafaası için henüz 15 yaşında ayrılıp, tarihe isimlerini şeref ve onurla "on beşliler" olarak yazdıran atalarının Çanakkale'de fedakar ve korkusuzca verdikleri mücadeleyi yerinde görme imkanı buldu.
Kaynak: AA
İstanbul , Bursa , Çanakkale , Tokat , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:13 AK Parti MYK toplandı
17:12 Kamuda kurumlararası futbol turnuvası başladı
17:12 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da
17:11 KARTAL'DA SOKAKTA GENÇ KADINA TACİZDE BULUNAN AFGANİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
17:10 Hendek'te 180 çocuğa sünnet kıyafeti
17:10 Emel Sayın'dan Yeşilçam şöleni 29 Haziran'da Açıkhava'da
17:10 "Ruanda Rönesansı" konferansı