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Çocuklar Göbeklitepe'yi tanıyor

Teşvikiye'de bulunan Açık Diyalog İstanbul, çocukların sanatla büyümeleri amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor.

12.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:21Çocuklar Göbeklitepe'yi tanıyor

2018 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve 'tarihin başladığı yer olarak kabul edilen' atölye çalışması 14 Aralık Cumartesi günü saat 12:30- 14:00 arasında deneyimli eğitmen Begüm Çalışkan ile Açık Diyalog 'da gerçekleştirilecek.

Göbeklitepe Atölyesi'nde çocuklar, kültürel miraslarımızın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarken, incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünecekler. Çocuklar bu atölyede, Göbeklitepe'nin tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalar imkanı bulacaklar.


Göbeklitepe, İstanbul, Kültür Sanat

Kaynak: Bültenler

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