Çocuklar Gülsün Diye Elazığ İhh Yetim Birimi Azez'de

İHH Elazığ ekibi zor şartlar altında yaşam süren çocuklara Elazığ'dan örülen atkı ve bereleri vererek kış aylarında bir nebzede olsa ısınmalarına vesile oldu.

Elazığ Detay Medya İmtiyaz Sahibi Gülşah Altaş'ın da bulunduğu ziyaretlerde zorlu kamp şartları gözler önüne serildi. Altaş, her türlü zorluğa rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azez'deki mültecilere sahip çıktığını belirterek, Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kampta yaşayan çocuklarla bir araya gelen Elazığ İHH Yetim Komisyonu ekibi burada kalan çocuklara yardım elini uzattı.

SAMET ERMAĞAN "GIDA VE HİJYEN MALZEMESİNE İHTİYAÇ VAR"

İHH Kilis İdari İşler Sorumlusu Samet Ermağan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gıda, tekstil, ilaç malzemelerinin burada toplandığını ihtiyaç dahilinde 7 kampa dağıtımının yapıldığını belirtti. Ermağan, özellikle bu aylarda gıda ve hijyen malzemesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek hayırseverlerden katkıda bulunmasını istedi.

İHH BABÜSSELAM SORUMLUSU HASAN AKSOY

"25 BİN KİŞİYE SICAK AŞ DAĞITIYORUZ"

İHH Babüsselam Sorumlusu Hasan Aksoy yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu an bizler Suriye'nin kuzey bölgesinde Halep'teyiz. Burası Türkiye'ye sınırı olan Fırat Kalkanı Bölgesidir. Gördüğünüz bu bölgenin toplam 1 milyona yakın bir nüfusu var. Fırat Kalkanı Harekâtı ardından bu bölge Türkiye tarafından kontrol edilmektedir. Güvenlik, eğitim ve sağlık çalışmaları Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Özellikle burada eğitime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 500'den fazla okul, 250 bin öğrenci burada eğitim görüyor. Kamplarda yaşayan kardeşlerimizin günlük sıcak aş dağıtımından tutun da her gün 250 bin adet ekmek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bununla beraber temizlik, ilaç ve hijyen konularında da yardımlarınızı günlük rutin bir şekilde sağlamaktayız. Vakfımızın burada 4 adet Anaokulu bulunmakta, okullarımızda eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra bir de üniversitemiz var Uluslararası Şam Üniversitesi. Burada da bine yakın öğrencimiz öğrenim görüyor."

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ DÜNYAYA BEDEL

İHH Elazığ Yetim Birimi Bayan Komisyonu tarafından Suriye'nin Azez kentindeki yardım organizasyonu birçok mutluluğu beraberinde getirdi. Çocuklar kendilerine verilen atkı ve bereleri alırken gözlerinde ki sevinç görülmeye değerdi.

BESİME YAMAN "BURADAKİ YETİMLER ÜMMETİN YETİMLERİDİR"

İHH Elazığ Yetim Biriminden Besime Yaman, Elazığ Halk Eğitim Merkezi destekleriyle Azez'de yaşayan yetim çocuklara birtakım yardımlar yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Tüm insanlığa buradan seslenmek istiyoruz. Buradaki yetimler tüm ümmetin yetimleridir. Herkesin duyarlı olmasını ve elinden gelen desteği sunmasını istirham ediyoruz. Azez'de adeta bir insanlık dramı yaşanıyor, insanlar barakalarda yaşam mücadelesi veriyor. Geliniz bu sese kulak verelim ve yetim kardeşlerimizin yanında yer alalım."

TUBA ERDOĞAN "TÜM DÜNYA BU ÇIĞLIĞI DUYMALI"

İHH Elazığ Yetim Birimi Bayan Komisyonu sorumlusu Tuba Erdoğan, tüm dünyanın Azez ve diğer kamplarda kalan mültecilerin çığlığına duyarlı olması gerektiğini ifade ederek açıklamasında şunları söyledi:

"Elazığ ekibi olarak sınırı geçerek Azez'de Müslüman kardeşlerimizle bir araya geldik. Özellikle yetim çocukları bağrımıza basarak onlara Elazığ'dan getirdiğimiz çeşitli hediyeleri sunduk. Çocukların mutluluğu her şeye bedeldir. Bizler onların yaralarını bir nebze olsa da sardıysak bu bizler için en büyük şereftir. Azez'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize devletimizin desteğini gördük. Ve bu destek karşısında gözyaşlarımıza hakim olamadık. Bizler Elazığ İHH yetim birimi olarak bundan sonra da mazlum kardeşlerimizin yaralarını sarmayı nefes alıp verdiğimiz müddetçe sürdüreceğiz."

GAZETECİ ALTAŞ "AZEZ'Lİ ÇOCUKLARIN SEVİNCİ HER ŞEYE BEDEL"

İHH Yetim Birimi ile birlikte bölgeye giden Elazığ Detay Medya İmtiyaz Sahibi Gazeteci Gülşah Altaş ise çocukların sevincinin her şeye bedel olduğunu belirterek açıklamasında şunları söyledi:

"Savaşın yükünü masum insanların çektiğini buradan yakından gördük. Azez'de her türlü zorluklarla mücadele eden insanlara devletimizin uzattığı el, onları ayakta tutmakta. Mülteci kampında yaşayan çocukların bizleri gördükleri andaki mutlulukları ise kelimelere yansımayacak ölçüde büyük. Buradaki izlenimlerimizde gördük ki; tüm insanlığın mazlumlara el atması onların yanında yer alması elzemdir. Eğer Müslümanın derdiyle dertlenemiyorsak bizim de insanlığımız sorgulanmalıdır."