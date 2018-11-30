Çocuklar Hakları İçin Anayasa Yazıyor

Kaboğlu'nun "Çocuklar Hakları için Anayasa Yazıyor" konulu söyleşisi ve imza günü 17 Kasım Cumartesi, saat 14:00'de.

Anayasa metninde çocuklara özgü doğrudan düzenlemeler yapılması gerektiği, anayasa yapım sürecine çocukların da dahil edilmesi ve anayasanın çocuklar yararına okunması, anlaşılması ve yorumlanması gerektiğini söyleyen Kaboğlu, CKM'de gerçekleşecek söyleşisinde yetişkinlerin gelecek kuşaklara karşı sorumluluğu üzerine uyarılarda bulunacak.

"Çocuk Hakları" adlı filmin gösterimiyle başlayacak etkinlikte, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi orkestrası sahne alacak. Ayrıca öğrenciler sahnede Çocuk Hakları maddelerini seslendirecek.

Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98. yılında kaleme aldığı "Çocuklar ve Anayasa: Ebeveynler ve Çocukların Geleceği İçin" adlı kitabın imza gününün de gerçekleştirileceği söyleşiye katılım ücretsiz.