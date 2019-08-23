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Çocuklar hayal dünyalarını resmetti

HATMEK yaz dönemi çocuk grubundaki kursiyerler resim sergisi düzenledi.

23.08.2019 14:16 Çocuklar hayal dünyalarını resmetti

Gerçekleştirilen resim sergisine HATMEK yaz dönemi kursiyerleri ve aileleri ile birçok vatandaş katılım gösterdi.

Yaz dönemini daha verimli geçirerek yeteneklerini keşfeden 7-14 yaş grubundaki kursiyerlerin yapmış oldukları resimler yoğun ilgi gördü.

"ÇOCUKLAR RESİM KURSLARIYLA YAZ TATİLLERİNİ VERİMLİ GEÇİRİYOR"

Çocukların yaz tatillerini daha faydalı geçirmelerini sağlamak amacıyla resim kursları açtıklarını belirten Resim Öğretmeni Ercan Delioğlan, "Çocukların okul tatilinde boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına resim kursumuzu açtık. Çocukların ve gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri için resim kursu oldukça önemli. Gerek çocuklara gerekse gençlerimize bu güzel fırsatı tanıyan, sanata ve eğitime her zaman desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a çok teşekkür ederim" dedi.

Sergi sonunda kursiyerlerin aileleri, eğitim, kültür ve sanata destek vererek çocuklarına bu imkânı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.


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Kaynak: Bültenler

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