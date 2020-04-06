Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çocuklar, hayalindeki Dilovası'nı çizecek

Dilovası Belediyesi, korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretim döneminde, evde kalan çocuklar için "Hayalimdeki Dilovası" ödüllü resim yarışması düzenliyor.

06.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:45
Çocuklar, hayalindeki Dilovası'nı çizecek
Dilovası Belediyesi, korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretim döneminde, evde kalan çocuklar için "Hayalimdeki Dilovası" ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Bilim Kurulu korona virüs tehdidi sebebiyle Türkiye'de eğitim gören ilk-orta ve liseleri 16 Mart 2020 tarihi itibari ile tatil etmiş ve eğitimlerine uzaktan eğitimle sürdürmelerine karar vererek, 20 yaş altı gençlerin ise sokağa çıkmalarını yasaklamıştı. Kararların ardından "Evde Kal" çağrısına uyarak evde kalan öğrencilerin nitelikli vakit geçirebilmeleri adına bir adım atan Dilovası Belediyesi, "Haydi Çocuklar, Sanat Eve Sığar" kampanyası ile "Hayalimdeki Dilovası" adlı ödüllü resim yarışma düzenledi. Çocuklar hayallerinde ki Dilovası'nı resmederek yarışmaya katılabilecekler.

İlköğretim 5-6-7 ve 8. sınıfları kapsayan ödüllü resim yarışmasına katılımlar 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmanın sonuçları ise 30 Nisan'da açıklanacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilere birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL ödül verilecek. Çocukların geleceğine katkı sunma amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bir salgın var. Bu salgın çocuklarımızı da önemli bir şekilde etkilemiştir. Alınan tedbirler karşılığında eğitimlerine ara verilmiş ve sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Zor günler geçirdiğimiz bu süreçte evlerinde kalarak uzaktan eğitimlerine devam eden çocuklarımızın hem boş zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmeleri hem de eğlenerek kendilerini geliştirmeleri için "Hayallerinde ki Dilovası" adlı resim yarışması düzenledik. Yarışma sonucunda biz onların hayalinde ki Dilovası'nı öğrenecek ve ilerleyen süreçte ona göre adımlar atarken diğer taraftan da onları buna teşvik etmek için de ödüllendirmek istedik" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Dilovası, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çocuklar, hayalindeki Dilovası'nı çizecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:25: Kırklareli Valiliği: Koronavirüs vaka sayısı 67, ölüm yok - Haber 15:25: Yunanistan'da karantinaya alınan El Venizelos mürettebatından mesaj - Haber 15:25: Başkan Türkyılmaz: "Bizimle Mudanya emin ellerde" - Haber 15:25: Şenol Güneş: "Futbol önceliklerimiz arasında değil" - Haber 15:24: Edirne'de dışarı çıkamayan cezaevi personeline görev başında nikah - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber