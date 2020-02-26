Çocuklar hayallerini renklerle buluşturuyor

1981 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başladı. Türkiye 'nin en uzun soluklu çocuk resim yarışması, bu yıl serbest temayla gerçekleştiriliyor. "Her şey çocuklarımız için" diyen Pınar; Türkiye, KKTC, Almanya , Özel Eğitim Uygulama Okulları ve Sosyal Medya'dan 6-14 yaş arasındaki tüm çocukların hayallerini renklerle buluşturduğu resimlerini 3 Nisan tarihine kadar bekliyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda üç minik ressam, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oluyor.

Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarını renklendiren resimlerin yarıştığı 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği yarışma bu yıl serbest tema ile gerçekleştiriliyor. Özel Eğitim Uygulama Okulları'nda okuyan çocuklar için ayrı bir kategori düzenlenen yarışmada çocuklar, resimlerini #pinarcocukresimyarismasi etiketiyle sosyal medyada da paylaşarak yarışmaya katılabilecek. Türkiye'nin en çok katılımlı resim yarışması Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na çocuklar 3 Nisan 2020 tarihine kadar resimlerini PTT aracılığıyla ücretsiz olarak gönderebilecek.

ÜÇ ÖĞRENCİYE BİR YILLIK EĞİTİM BURSU DESTEĞİ

Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara'nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Olkan Özyurt ile Fatoş Karahasan'ın jürilik görevini üstlendiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda jürilerin değerlendirmeleri sonucunda 3 öğrenci bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Türkiye'nin 7 bölgesi, Almanya, Kıbrıs, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile sosyal medya kategorilerinden seçilerek belirlenecek toplam 11 minik ressam, tablet ve profesyonel resim malzemeleri ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılım 3 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

KAZANAN ÇOCUKLAR İZMİR'DE BİR ARAYA GELECEK

Türkiye'nin dört bir yanından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Almanya'dan yarışmaya katılacak minik ressamlar arasından seçilecek öğrenciler, Haziran ayında İzmir'de gerçekleştirilecek resim sergisine ve ödül törenine katılacak.

SEKİZ ŞEHİRDE RESİM ATÖLYELERİ DÜZENLENECEK

"Her şey çocuklarımız için" diyerek gerçekleştirdiği Pınar Çocuk Resim Yarışması ile geleceğin ressamlarını sanatla tanıştırmayı amaçlayan Pınar, 2015'ten bu yana Pınar Çocuk Resim Atölyeleri düzenliyor. 8 şehirde kurulan 9 atölyede minik ressamlar uzmanlarla bir araya geliyor. Çocuklar ilgi duydukları resim sanatına ilk adımlarını atölyelerde atıyor. Bu yıl ilk durağı 22-23 Şubat tarihlerinde İzmir Mavibahçe'de olacak Pınar Çocuk Resim Atölyesi, sırasıyla Konya, Kayseri, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek.