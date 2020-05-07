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Çocuklar hem baharın hem karın tadını çıkarıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hem ilkbahar hem kış bir arada yaşanıyor.

07.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:01
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hem ilkbahar hem kış bir arada yaşanıyor.
Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında yaşayan çocuklar, ilkbaharda açan çiçeklerin arasında nisan ayında yağan ve yerde kalan karda kartopu oynuyor.
Mezrada karın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, aynı zamanda açan ilkbahar çiçeklerini de topluyor.
Çocuklardan il merkezinde oturduğunu belirten Oktay Temiz, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle mezraya geldiklerini söyledi.
Temiz, "Köyümüzde zaman geçiriyoruz. Köyde çiçek topluyoruz, karda oynuyor ve kayıyoruz." diyerek mutluluğunu dile getirdi. Çocuklar hem baharın hem karın tadını çıkarıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Güncel, Haber

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