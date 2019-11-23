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Çocuklar hem eğlendi hem de becerilerini geliştirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi, çocukların ilk yarı yıl tatilini değerlendirmeleri amacıyla 4-10 yaş arası çocuklara özel "Çocuk Atölyesi" kurdu.

23.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:23Çocuklar hem eğlendi hem de becerilerini geliştirdi
'nın ilçesinde Akhisar Belediyesi, çocukların ilk yarı yıl tatilini değerlendirmeleri amacıyla 4-10 yaş arası çocuklara özel "Çocuk Atölyesi" kurdu.

Akhisar Belediyesi tarafından ilk yarı tatilini değerlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Atölyesi"nde çocuklar hem ürettiler hem de eğlendiler. Uzman eğitmen eşliğinde Ünicom isimli mitolojik at ve dinozor yapımı ve birbirinden keyifli etkinlikler ile çocuklar aileleri ile birlikte unutulmaz bir tatil keyfi yaşadı. Akhisar Belediye Başkan Vekili Ruhan Tatlıdil ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili de etkinliğe katılarak çocukların yaptıkları işleri yerinde inceledi.

İlk kez düzenlenen etkinliğe büyük talep olduğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkan Vekili Ruhan Tatlıdil, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda oluşturulan bu etkinliklerin ileriki dönemlerde de devam edeceğini işaret ederek ilgiden dolayı memnun oldukların ifade etti.

Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Uzman Eğitmen Gülşah Biçer, "burada yaptığımız keyifli atölyenin amacı çocuklarımızın hem hayal güçlerini güçlendirmek hem de ayrıca koordinasyonlarını sağlamaktır. Güzel bir atölye oluyor, Akhisar Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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