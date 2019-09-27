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Çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar

İçerisindeki materyaller ve eğitim donatıları ile çocuklara birçok yönden katkı sunan Bilecik Belediyesi Pıtırcık Çocuk Oyun Evine gelen çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

27.09.2019 11:45Çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar
İçerisindeki materyaller ve eğitim donatıları ile çocuklara birçok yönden katkı sunan Bilecik Belediyesi Pıtırcık Çocuk Oyun Evine gelen çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalara öncelik veren Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları ile hizmetlerini sürdüren Pıtırcık Çocuk Oyun Evi, çocukların sosyalleşmesine yardımcı olduğu gibi yeni arkadaşlıkların kurulduğu bir mekan haline geldi. Sonbahar dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı Pıtırcık Oyun Evi'nde gerçekleştirilen faaliyetler ile çocukların ilkokula başlarken yaşadıkları okul fobisini yeniyor. Müzik, dans, serbest zaman ve boyama gibi aktiviteler ile çocuklarımızın sosyalleşme, paylaşma ve iletişim kurma becerilerini gelişmesine katkı sağlayan Pıtırcık Çocuk Oyun Evi, çocuklara 4 mevsim oyun ortamı sunuyor.

Öte yandan Bilecik Belediyesi çocukların arasındaki arkadaşlık bağını da güçlendiren Pıtırcık Çocuk Oyun Evi'ne bütün çocukları beklediklerini açıkladı. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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