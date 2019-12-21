Haberler » Güncel » Çocuklar hobi bahçesine fidan dikti - Haber

Çocuklar hobi bahçesine fidan dikti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından yürütülen 'Hobi Bahçesi Projesi' kapsamında, çocuklar Erdemli'de fidan diktiler.

21.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:50 Çocuklar hobi bahçesine fidan dikti
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından yürütülen 'Hobi Bahçesi Projesi' kapsamında, çocuklar 'de fidan diktiler.

Proje kapsamında Erdemli'de bulunan çocuk hakları yerleşkesinde fidan diken çocuklar, ayrıca yerleşkede bulunan çeşitli türdeki çiçeklerin de bakımlarını yaptı. Proje kapsamında 10 dönümlük alana narenciye fidanı diktiklerini söyleyen İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Hava koşulları uygun oldukça çocuklarımızı toprakla ve yeşille buluşturacağız. Çocuk Hakları Komitesi olarak, her çocuğumuzun çevreye ve doğaya sevgisini geliştirmek için faaliyetlerimize tüm çocuklarımızın katılmasını hedefliyoruz. Çocukluğunda çevreyle, doğayla ve canlılarla tanışan çocuklarımız gelecekte ülkemizin güzel bir ülke olması içinde çalışacaklardır. Çocuklarımız hem geziyorlar hem eğleniyorlar hem de eğitim alıyorlar" dedi. - MERSİN

Erdemli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00   Sular altında kalacak olan Hasankeyf'te sokak hayvanları taşınıyor - Haber
13:00   Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin üniversiteli kızlarla buluştu - Haber
12:59   CHP Milletvekili Kaya: "Her takım kendi yağıyla kavrulsun" - Haber
12:53   Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor - Haber
12:53   Kaymakam Sinanoğlu: "Cizre Park AVM Cizre'ye değer katacak" - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:09:18