Çocuklar İç Savaşı Çizdiği Resimlerle Anlattı

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Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isterken Edirne'de yakalanan ve İl Göç İdaresinde misafir edilen düzensiz göçmenlerin çocuklarının, ülkelerindeki savaşı ve hayallerini anlattığı resimlerin de yer aldığı "Bir Çanta Yaşam" adlı serginin açılışı yapıldı.Edirne'de, Uluslararası Göçmen Günü kapsamında bir alışveriş merkezinde açılan sergide, düzensiz göçmenler ile çocuklarının yaptığı 50 resim ve 100'den fazla el işi yer aldı.Sergide, çocukların yaptığı resimler dikkati çekti. Hayal dünyalarını yansıtan resimler çizen çocuklar, ülkelerinde yaşanan iç savaşı da unutmadı. Sergide, Afganistan uyruklu bir çocuğun Türkiye sınırı ve denizi çizerek Avrupa ülkelerine kaçış yolculuğunu anlattığı, Suriye uyruklu bir çocuğun da savaş uçakları ve bombaları çizdiği resimler ilgi gördü."Dünyanın gerçek yüzünü anlatan çocukların yaptığı resimler"Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Göçmen Günü kapsamında, misafir ettikleri düzensiz göçmenlerin resim ve el işi eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptıklarını belirtti.Sergide göçmenlerin hayal dünyasını yansıttıkları resimlerin yer aldığını ifade eden Aşılıoğlu, "Bir resimde küçük yaşta bir çocuk savaşı anlatmış. Bir yandan bombalar düşerken, diğer yandan bir çocuk şarkılar söylüyor. Dünyanın bir tarafında savaş varken diğer tarafındakilerin hiç oralı olmadan yaşantısına devam ettiğini gösteren bir resim. Bir başka çocuk da sınırı aşarak denizi yüzerek geçmeye çalışıyor." diye konuştu.Açılışa, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Heyeti üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.