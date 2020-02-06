Çocuklar için Akdeniz programı başlıyor

İzmir Akdeniz Akademisi'nin Çocuklar İçin Akdeniz Programı 15 Şubat 2020 tarihinde yeniden başlıyor. Program, Akdeniz'in kültür ve uygarlık tarihini çocuklara eğlenceli yöntemlerle aktararak çocukların yaşadıkları coğrafyayı tanımaları ve farklı bir bakış açısı kazanmalarını amaçlıyor.

Dört hafta boyunca cumartesi günleri Kültürpark içerisindeki Tarih ve Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilecek, iki saat süren etkinliğe katılım ücretsiz. Başvuruların İzmir Akdeniz Akademisi'nin Kültürpark hizmet binasındaki ofisine şahsen yapılması gerekiyor. On beş kişilik altı gruptan oluşacak program sonunda çocuklara katılım belgesi de verilecek.

Çocuklara özel felsefe atölyeleri

Programda 10-12 yaş grubu çocukların pedagojik seviyesine uygun görsel öyküleme yöntemiyle desteklenen iki öykü ile çocuklar için felsefe yöntemiyle uygulanan felsefe atölyeleri yer alıyor. Dr. Zehra Akdemir Veryeri tarafından yazılmış Akdeniz İlk Zamanlar Ülkesi ve Akdeniz Batık Geminin Öyküsü başlıklı iki öykü, görsel öyküleme yöntemiyle çocuklara aktarılıyor. Çocuklar için felsefe yöntemi üzerine eğitim almış felsefe öğretmenleri de bu öykülerle bağlantılı olarak Akdeniz'in kültürel değerleri üzerine çocuklarla felsefe atölyeleri gerçekleştiriyor. Felsefe atölyeleri çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, değerler üzerine konuşup fikir geliştirebilecekleri, doğru-yanlış kaygısı gütmeden paylaşımda bulunabilecekleri bir yapıda kurgulanıyor.