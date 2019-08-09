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Çocuklar için "cankurtaran pencere" icat etti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan Abdullah Uçar, çocukların pencere ve balkondan düşmesini engelleyecek sistem icat etti.

09.08.2019 16:16 Çocuklar için
Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan Abdullah Uçar, çocukların pencere ve balkondan düşmesini engelleyecek sistem icat etti.
Buğdaylı köyünde yaşayan ortaokul mezunu 26 yaşındaki Uçar, çocukların balkondan düşmesi sonucu yaşanan ölüm ve yaralanmalarının önüne geçmek için bir proje hazırladı.
Uçar, maddi imkansızlıklar nedeniyle hurda malzemelerden yaptığı ve "cankurtaran pencere" adını verdiği sistemi gazetecilere tanıttı.
Sensörü sayesinde pencere veya balkona çıkan çocukların tehlikeli sınıra yaklaştığı anda sistemin açılarak düşen çocuğu ağıyla yakaladığını belirten Abdullah Uçar, "Bu sistemle pencere veya balkon düşmelerinden dolayı oluşacak yaralanma ve ölümler engellenebiliyor." dedi.

Silopi, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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