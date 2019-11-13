Haberler » Güncel » Çocuklar için daha güvenli oyun parkları yapılıyor - Haber

Çocuklar için daha güvenli oyun parkları yapılıyor

Parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri adına oyun gruplarının zeminlerine kauçuk esnek zemin kaplaması yapılıyor.

13.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:21Çocuklar için daha güvenli oyun parkları yapılıyor
Parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri adına oyun gruplarının zeminlerine kauçuk esnek zemin kaplaması yapılıyor.

Belediyesi bir yandan geleceğimiz olan çocuklarımıza yeni oyun alanları oluşturmaya devam ederken bir yandan da parklardaki oyun gruplarını zenginleştiriyor ve daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynamaları için, parkların zeminini kauçuk ile kaplıyor.

Yaz aylarında Nevşehir'in çeşitli mahallelerindeki birçok parkın zeminini kauçuk ile kaplayan ekipler yeni oluşturduğu parklarda da kauçuk zemin uygulamasını gerçekleştiriyor.

Yapılacak olan çalışmalar ile birlikte önümüzdeki yıl Nevşehir'de zemini kauçuk kaplama olmayan hiçbir park kalmayacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Manisa'da boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı
17:40 AK Partili Öz'den Kemer Belediye Başkanı Özay'a destek ziyareti
17:40 Adana'da inşaattan düşen işçi öldü
17:39 Esenler'de soygun girişiminde bulunan silahlı şüpheliyi vatandaşlar yakaladı (1)
17:38 Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:40:26