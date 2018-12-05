Çocuklar İçin Dijital Cüzdan

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:45



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:45

Pigzbe şirketinin çocuklar için geliştirdiği "domuzcuk cüzdan" ile ebeveynler, çocuklarının dijital cüzdanına para transferi yapabiliyor ve yapılan harcamaları izleyebiliyor.Pigzbe çocuklar için sadece dijital bir cüzdanın ötesinde aynı zamanda finansman, bütçeleme, kazanç, tasarruf ve mantıklı harcamalar yapmak için bir eğitim sunuyor. Tasarımı domuz görünümde olan Pigzbe, iki düğmeli, dikdörtgen şeklinde bir kart ve kartın yüzeyinde yanan bir LED ekran var.Pigzbe, kripto paraların yanı sıra uluslararası para birimleri de kabul ediyor ve dünya çapında hızlı bir şekilde para göndermenizi sağlayan güvenli bir blockchain sistemi olan Wollo tarafından destekleniyor.Bir çocuğun Pigzbe'sine para transfer ettiğinizde, para dijital olarak kullanılıyor. M-cüzdan aktif olarak işlemleri izliyor, öndeki ekran para akışını ve harcamaları gösteriyor. Uygulama, çocukları; para birimi dönüştürme ve bütçe belirleme gibi gelişmiş finansal kavramlarla tanıştırıyor.Pigzbe cihazı, çocuklara maddi açıdan bilinçli olmalarına ve altı yaşından itibaren mali açıdan sorumlu olmayı öğrenmelerine izin verirken, işlemlerin kaydını saklıyor. - İstanbul