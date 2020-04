Çocuklar için evde online atölye

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM) çocuklara yönelik atölye çalışmalarını "Birlikte evde seramik yapıyoruz", "Birlikte masal kitabı yapıyoruz" ve "Birlikte çizgili kitap yapıyoruz" başlıklarıyla online platformlara taşıdı.Çocukların farklı etkinliklerle bir araya geldiği, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kurduğu, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılma imkanı bulduğu HKÇKM, atölye çalışmalarını online platformlara taşıyarak "Eğitim Evimde" programını hayata geçirdi.Programla çocukların derslerinden kalan zamanlarında evde verimli zaman geçirmelerini sağlayıp, hayal güçlerini geliştirmelerine; el becerilerini geliştirirken evde zaman yönetimi hakkında ilgi alanlarını büyütmelerine; ebeveynleri ile birlikte güzel zaman geçirmeleri ve iletişimlerini daha verimli hale getirmelerine katkı sağlama amaçlanıyor.6 Nisan'da başlayacak program uzaktan konuşmalı ve görsel konferans tekniğiyle gerçekleşecek. Her atölyeye online kayıt yaptırmak şartıyla ücretsiz, sınırlı sayıda katılım sağlanabiliyor.Program eğitmen Tuğçe Güney'in "Birlikte evde seramik yapıyoruz" atölyesiyle 6 Nisan"da saat 14.00'te başlayacak.Etkinlikten 5 gün önce HKÇKM'nin web sayfasından online kayıt yaptıran 8-12 yaş grubu her çocuk, 4 gün boyunca aynı saatte online olarak atölyeye katılabilecek."Birlikte masal kitabı yapıyoruz" programı 6 Nisan'da saat 15.00'te Can Gürses'in eğitmenliğinde başlayacak.9 ders olarak planlanan atölyede 8-11 yaş grubu çocuklar bir yandan kendi masallarını yaratacakken, bir yandan da bu masallarını kitaba dönüştürecek.9-12 yaş grubu için hazırlanan "Birlikte çizgili kitap yapıyoruz "atölyesi Kemal Gökhan Gürses'in eğitmenliğinde 6 Nisan'da saat 15.00'te başlayacak. 5 ders olarak hazırlanan programda çocuklar eğitmenleri eşliğinde kendi çizgili kitaplarını yapabilecek.

Kaynak: AA