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Çocuklar için geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapıyorlar

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, "Çocuklar Oynasın Diye Elden Ele İyilik Projesi" kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak üretiliyor.

30.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:40 Çocuklar için geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapıyorlar
'nın ilçesindeki Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, "Çocuklar Oynasın Diye Elden Ele İyilik Projesi" kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak üretiliyor.
Okulun Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmeni Nuray Özgür ve öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları oyuncaklardan elde edilecek gelirle çocukları sevindirecek.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür, projede Okul Müdürü Volkan Hışır ve Müdür Yardımcısı Dilek Akkuş'un çok önemli desteklerinin olduğunu bildirdi.
Ayrıca, Altınova Anadolu Lisesinden 9. sınıf, Piyalepaşa, Tavşanlı Şehitlik, Altınova İmam Hatip ve Hacı Ali Saruhan ortaokullarından 8. sınıf öğrencilerinin de destekte bulunduğunu anlatan Özgür, "Yapılan oyuncaklar bir süre Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesinde sergilenecek ve sonrasında satışa sunulacak. Elde edilen gelir Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışlanacak olup, kalan oyuncaklar ihtiyacı olan anaokullarına gönderilecek." dedi.

Anadolu Lisesi, Altınova, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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