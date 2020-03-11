Çocuklar için lületaşı atölyesi devam ediyor
Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği "Lületaşı Altın Ellerde" atölye çalışmaları devam ediyor.
11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği "Lületaşı Altın Ellerde" atölye çalışmaları devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi'nin unutulmaya yüz tutmuş Anadolu'nun kadim meslekleri arasında yer alan lületaşı işlemeciliğini genç nesillere öğretmek için başlattığı Lületaşı Altın Ellerde atölye çalışması devam ediyor. Tarihi Odunpazarı Bölgesinde yer alan Arasta Çarşısında gerçekleştirilen atölye çalışmalarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Halk Merkezlerinden kayıt yaptırıp katılan çocuklar, lületaşını önce toprağından temizleyerek, taşlama işlemini gerçekleştiriyor. Ardından gözetmenlerinin eşliğinde oymacılık sanatı ile hayal güçlerini birleştirerek, ortaya çeşit çeşit modeller çıkarıyorlar. Çocuklar, atölye çalışmalarında ayrıca, lületaşının özellikleri ve toprak altından nasıl çıkarıldığı konusunda da bilgi alıyorlar.
Her hafta Cumartesi günü düzenlenen ve 9-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği atölye çalışması hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı halk merkezlerini arayarak bilgi alabilecekler. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi'nin unutulmaya yüz tutmuş Anadolu'nun kadim meslekleri arasında yer alan lületaşı işlemeciliğini genç nesillere öğretmek için başlattığı Lületaşı Altın Ellerde atölye çalışması devam ediyor. Tarihi Odunpazarı Bölgesinde yer alan Arasta Çarşısında gerçekleştirilen atölye çalışmalarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Halk Merkezlerinden kayıt yaptırıp katılan çocuklar, lületaşını önce toprağından temizleyerek, taşlama işlemini gerçekleştiriyor. Ardından gözetmenlerinin eşliğinde oymacılık sanatı ile hayal güçlerini birleştirerek, ortaya çeşit çeşit modeller çıkarıyorlar. Çocuklar, atölye çalışmalarında ayrıca, lületaşının özellikleri ve toprak altından nasıl çıkarıldığı konusunda da bilgi alıyorlar.
Her hafta Cumartesi günü düzenlenen ve 9-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği atölye çalışması hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı halk merkezlerini arayarak bilgi alabilecekler. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel
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