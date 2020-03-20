Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor

"Çocuklar İçin Çal" projesini hayata geçiren 27 yaşındaki İbrahim Yalçın, Mardin'deki çocuklara ücretsiz enstrüman dersi vererek onların hayatına dokunuyor.Özel bir şirkette çalışan 27 yaşındaki İbrahim Yalçın'ın bir işi ve düzenli bir hayatı vardı. Hep bir şeylerin eksikliğini hisseden Yalçın, içindeki sanatçı ruhunun etkisiyle hayatını değiştirecek bir karar aldı.Yalçın, işinden ayrılarak otostopla şehir şehir gezmeye başladı. Gittiği yerlerde müzik yaparak hayatını kazanmaya başlayan Yalçın'ın, Ankara'da tanıştığı küçük bir çocuk, gezilerini bambaşka bir amaca dönüştürdü.Kazancını çocuklara harcayan Yalçın, "Çocuklar İçin Çal" projesini hayata geçirdi. Gezip gördüğü yerlerde müziğini çocuklarla paylaşan Yalçın, minik yüreklere dokunarak onların mutluluğuna destek oluyor.Başlattığı proje kapsamında Mardin'de dernek açan Yalçın, bölgedeki çocuklara ücretsiz enstrüman dersi veriyor.Birçok çocuğun ilk kez müzik aletiyle tanışmasına vesile olan İbrahim Yalçın, onların hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: AA